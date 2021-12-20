光洋科（1785）股東臨時會鬧雙胞，由市場派和公司派主導的股東臨時會將分別於12月24日和12月27日召開，惟由獨立董事吳美慧於12月24日召集的110年第一次股東臨時會20日拍板確定停開，吳美慧也呼籲獨立董事吳昌伯尊重法院裁定，即刻停止召集12月27日的股東臨時會，以免徒生法律爭議。

光洋科股東臨時會召開在即，惟因股東臨時會鬧雙胞，日前智慧財產及商業法院分別以110年度商暫字第6號、110年度商暫字第8號等二件裁定禁止兩造於12月24日和12月27日召集股東臨時會。

20日獨立董事吳美慧開第一槍，主動發出聲明，決定停開於12月24日召集的股東臨時會，並跟進發布三點聲明及一點呼籲。

吳美慧表示，自擔任光洋科公司獨立董事以來，即積極行使獨立董事職責。為光洋科公司之利益，於公開資訊觀測站公告定於12月24日召集股東臨時會進行全面改選，由光洋科公司全體股東選出新任董事，以重組董事會成員，並完善與強化董事會之運作及法制之遵循，惟因光洋科公司獨立董事吳昌伯及股東李家豪、蔡政翰日前分別向智慧財產及商業法院聲請禁止召集股東臨時會之定暫時狀態處分，經智慧財產及商業法院分別以110年度商暫字第6號、110年度商暫字第8號等二件裁定禁止召集股東臨時會。

著眼於法院定暫時狀態處分裁定之權威性與公信力之樹立，為落實法治及公司治理之重要一環，為尊重智慧財產及商業法院110年度商暫字第6號及110年度商暫字第8號等二件裁定意旨，吳美慧強調，將不會對之提起抗告，並將遵循智慧財產及商業法院110年度商暫字第6號及110年度商暫字第8號等二件裁定意旨，停止召集股東臨時會，並將同時發函予光洋科公司及主管機關，請光洋科公司及主管機關依法辦理停止召集股東臨時會於公開資訊觀測站相關公告及重大訊揭露事宜，以維光洋科公司暨全體股東之權益。

最後吳美慧也呼籲光洋科公司獨立董事吳昌伯應即刻停止召集12月27日之光洋科公司 110 年第一次股東臨時會，以免徒生法律爭議，並造成光洋科公司暨全體股東權益之重大且不可回復之損害。