德淵(4720)表示，強化營運利基，桃園廠UV產品即將取得IATF 16949汽車產業認證，以擴增銷售車用材料；配合客戶發展新產品，目前也已取得重要客戶的訂單，均為特用化學利基性產品；2022年也預計擴增不同特用化學的代理品，可望提升特用化學品的獲利和營收。

此外，呼應環保趨勢，強化利基能量，德淵明年桃園廠將進行設備升級汰換；大陸江蘇廠首季擴增產品產線以支撐大陸內需；著手籌設印度新廠，掌握新南向商機，預估集團產能約有1成增幅。

德淵熱熔膠營收佔比約8成，特化接著劑及材料約12％，以及其化產品(醫療、過濾材料)約8％。受惠科技業特用化學需求、熱熔膠產品漲價策略，前11月營收32.37億元，年增14％。

德淵預期，熱熔膠原料價格報價隨著亞洲各國的EVA系產能陸續開出，EVA的高點報價預估將為歷史，原料成本壓力獲得改善，毛利率可望回到往年平均兩成水準，評估第四季獲利狀況較第三季為佳。

據新思界研究中心發布的《2021-2025年熱熔膠行業深度市場調研及投資策略建議報告》，2019年全球熱熔膠規模接近70億美元，主要應用包裝、衛材、建築、交通等領域，上述四大領域合計應用比重達65％。

德淵指出，印度合資廠今年營運不俗，印度新廠預估明年下半年開始量產以挹注集團產能，預估2023年印度總體產能將達1萬噸。

此外，德淵是亞洲第一家熱熔膠廠商已取得德國DIN標章生物基膠條的領導廠商，預計年底將取得德國TUV生物可堆肥(DIN CERTCO)的證書以積極推動綠色產業。