「高雄捷運都會線（黃線）」20日由國家發展委員會審議，通過綜合規劃報告，，建議行政院核定，高雄捷運黃線為高雄都會區繼捷運紅線、橘線之後的第3條地下捷運，並已納入行政院「前瞻基礎建設計畫」，預計2028年底完工通車。

國發會委員會20日由主委龔明鑫主持，邀集行政院相關部會召開第93次委員會，高雄市政府由副市長林欽榮率捷運局、財政局、交通局及都市發展局代表參加，審議通過高雄市政府所提都會線（黃線）綜合規劃報告，建議行政院核定。

高雄副市長林欽榮20日表示，陳其邁市長自上任後，以2年時間拚4年市政的精神全力推動高雄建設，除了近期招商引資，建構南台灣科技廊帶，已有顯著成效外，並積極向中央爭取對高雄軌道建設的支持，在20日已獲得成果，高市府提報的高雄捷運黃線綜合規劃報告案，已獲國發會審議通過。

高雄捷運黃線為高雄都會區繼捷運紅線、橘線之後的第3條地下捷運，並已納入行政院「前瞻基礎建設計畫」，預計2028底完工通車。黃線可提擴大都會區路網服務範圍，提升公共運輸服務便利性與效益，讓主要旅次在便捷轉乘下，得到最直接的服務，打造高雄市進入公共運輸為導向之無縫運輸新階段。

高雄捷運局長吳義隆表示，黃線路線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，將可有效凝聚灣區經貿發展，形成便捷密集的捷運路網，路線總長約22.91公里，計畫總經費1442.37億元，設置23座車站，為地下化的中運量捷運系統，可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘點共達19處。

吳義隆指出，未來，高雄將是全國第一個在都會區，同時擁有空港、海港、高鐵、捷運跟輕軌的城市，使大高雄朝向便捷多元的大眾運具發展，配合全球化經濟、自由貿易港與後續重大交通建設的推動，同時，發揮既有雄厚的工業產業實力及特有山海豐富觀光資源、高雄港與高雄國際機場的雙港優勢，打造高雄友善宜居環境及發展成為「新南向政策」的根據地。