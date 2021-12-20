雲豹能源(6869)發揮企業社會責任(CSR)精神，以實際綠能行動為弱勢及偏鄉團體點亮溫暖光芒。今年耶誕節之前，雲豹能源邀請聯合再生能源攜手合作，將一份3kW太陽能發電設備的公益禮物，送給花蓮Pinanaman全阿美族語河邊教室。由聯合再生能源捐贈太陽能模組，雲豹能源安排施工事宜，將太陽能發電系統安裝在教室屋頂，並於12月16日落成啟用，讓偏鄉學園在延續母語教育的同時，將太陽能電力供給教室及廚房使用，減輕電費負擔。

雲豹能源總經理趙書閔說，我們積極推廣再生能源，幫助偏鄉地區更是實行綠能公益計畫重點項目。Pinanaman阿美族語河邊教室公益案場順利落成，為我們今年CSR畫下了圓滿句點。然而，看到部落實行全母語教育之路相當不容易，如同再生能源推動一樣，必須一步一腳印才能逐一落實。值得慶幸的是，這裡的孩子們都了解節約用電與再生能源的重要，當太陽能設備從安裝到啟用的過程中，已經在他們心中埋下一個種子，環境永續發展和綠能觀念，將在他們成長時光裡持續萌芽。

花蓮Pinanaman阿美族語河邊教室，由南島魯瑪社於2019年9月創立，南島魯瑪社執行長馬躍．比吼，本身是花蓮玉里出生的阿美族人，也是多部知名紀錄片的導演。教室開辦至今，2021年秋季課程中共有3名老師、10名孩童，在學校唯一要遵守的「校規」就是上課全程說阿美族語，目的要讓3到6歲的孩子們有自信地在全程母語環境中，更鼓勵家長在陪伴孩子一起學習。

河邊教室屬於體制外學校，在沒有政府補助下，學園經營與開銷支出全靠募款。只是舊有教室空間有限，為了讓更多學童參與族語教育，馬躍．比吼開始著手新教室興建，但礙於疫情衝擊，導致工程被迫延宕一年，直至今年11月底才正式完工。

馬躍．比吼說，設計河邊教室的概念，是要讓房子輕輕放在這塊土地上，使大自然與人之間和諧共存，因此以不破壞土地作規劃，建材也避免塑料，只用木頭與鐵，這次有了雲豹能源與聯合再生能源的支持，讓老師及學生們在使用綠電的環境下傳承阿美族文化。

此次綠能公益案，是雲豹能源第二起支持阿美族語的公益案場。2019年已在花蓮縣豐濱鄉港口部落，捐贈太陽光電系統予Tamorak阿美族語共學園使用，今年再度傳愛花蓮偏鄉部落學園，支持部落母語文化向下扎根。同時，雲豹能源的綠能公益足跡踏遍全台，從雲林、台南、台東、花蓮到蘭嶼，都有「雲豹與愛」一系列公益行動，秉持ESG永續經營精神，未來持續在偏鄉幫助弱勢團體。