高雄城中城大火造成嚴重死傷，間接讓各界開始重視老舊大樓安檢問題，位於三民區的中都戲院建築物老舊，經三大公會鑑定後被判定危樓，成為城中城大火後第一個被強制拆除的老舊大樓，中都戲院歷經1個多月的拆除工程，於上周完成拆除，並於20日完成拆除廢棄物清除及整地作業。

中都戲院於1986年停止營業迄今，因無人管理，建物後方外牆已陸續剝落，內部屋頂天花板更在9月時發生大規模坍塌，經鑑定後已屬危樓，高市府依據建築法第81、82條規定公告危險房屋後，於20日完成所有拆除作業，並完成整地作業。

三民區中都戲院建於1966年，建物樓高約20公尺，相當於7層樓高，一樓為傳統市場、二樓以上為空心磚及紅磚砌成的挑高戲院，且該戲院緊鄰鄰房，拆除不易並隨時有倒塌危險，拆除過程困難重重。

高市府工務局指出，中都戲院案在11月初鑑定為危樓後，立即派員架設圍籬，以免發生危險，同時間由文化局進行建築物3D繪測，保留記載建物原來的底蘊與風貌。此外，該建物因四周仍有早市攤商營業，為避免影響鄰近住戶及攤商，當地里長更協助協調重機具安排於午後進場拆除，以照顧鄰近住戶及攤商的生活起居。