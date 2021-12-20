「暗黑版孔劉」陳凡騏顏值媲美韓星。（麻豆傳媒映畫提供）

陳凡騏擁有超完美胸腹肌。（麻豆傳媒映畫提供）

近期老司機俱樂部最風靡話題，不外乎就是《魷魚遊戲》之翻拍，坊間YouTuber、抖音、爭先上線的暗黑版《魷魚遊戲》，由「麻豆傳媒映畫」主創，動用華人史上最高電影規格製作《鮑魚的勝利》， 從《魷魚遊戲》9月上線後便開始悄悄籌備，據悉光是製作團隊、劇組及演員，總人數就高達百人，預算上更是不惜砸下千萬重本，只為打造出《鮑魚的勝利》，不管是場景、道具、演員造型，甚至配樂都相當忠於原味。

《鮑魚的勝利》與《魷魚遊戲》首集如出一轍，讓人期待的特派員「孔劉」角色，居然換成身高180公分、有「台灣第一AV男優」之稱的陳凡騏上陣，無論顏值、身材皆不輸韓星規模，他在《鮑魚的勝利》親挑大樑，這是他自火紅的《少年阿賓》系列之後最威「力挺」之作。

男主角陳凡騏也表示，「很榮幸參與《鮑魚的勝利》演出，在拍攝過程中，幕幕都會帶入原劇的精神，覺得很有趣！」並表示不會輕易放棄拍片事業希望朝著「華人第一國際男優」的目標邁進，希望《鮑魚的勝利》能不負眾望紅到海外去。

他擁有無辜小狗眼，卻搭載超完美胸腹肌反差萌，在《鮑魚的勝利》預告片裡的西裝扮相有形有款，讓鄉民一看「大驚」，加上影片考究的精緻度，一度有鄉民問：「凡騏，你從良了？」、「把衣服一件一件穿回來了？」、「男版舒淇？」、「還我阿賓！」相當有趣。對此，在短短1年多，已有60部情慾片作品的陳凡騏笑說：「我不會輕言放棄的！」

麻豆傳媒映畫宣布《鮑魚的勝利》初章於18日盛大推出，號稱忠實還原的劇組，投入相當大的金錢、人力和物力，務必在各方面都能打造出有如《魷魚遊戲》的質感，除了「一二三木頭人」、「舔椪糖」的橋段外，其他如「彈珠比賽」、「墊腳石橋」都將一一拍攝，給觀眾最驚悚、最真實的觀影經驗。