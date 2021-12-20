王力宏被李靚蕾發出5千字毀滅式長文，控訴他男女關係混亂，離婚主因是想扶正小三，將妻子當成生子機器，自己卻婚內出軌，還逼女方簽不對等的婚前協議。風波延燒3天，王力宏19日終於首度發聲，並於隔日向李靚蕾低頭，發出道歉文，指出「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任…」不料卻被外界發現，這份聲明似乎是「參考」網友留言所寫，遭眾人調侃「記得給人家公關費」。

王力宏今（20日）中午透過臉書寫下272字道歉文，向李靚蕾低頭，內容提到「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾」，直言「都是我的錯」，宣布將暫退演藝圈，把時間拿來修補和家人的關係。

不過王力宏這份遲來的道歉聲明卻被眼尖網友抓包，疑似是「參考」來的，並曬出先前網友的留言截圖，包括「未來會盡到父親應盡的責任」、「都是我一個人的責任」、「我對不起所有人」、「暫停演藝工作修補家庭關係」等等，不少地方都十分相似。

網友們一比對後紛紛調侃，「原來homhom有認真在看留言」、「抄作業囉」、「不是創作才子？道歉文自己寫很難？」、「笑死！直接找網友當公關」、「難怪似曾相似」、「記得給人家公關費」。