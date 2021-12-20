「2021高山茶都．嘉義」嘉義博茶會展場布置正在趕工中，20日「茶X音樂」展館搶先亮相、曝光。（呂妍庭攝）

嘉義縣「2021高山茶都・嘉義」博茶會今年首度與最萌代言人「Duma」合作，透過茶文創設計拉近民眾與茶文化之間的距離。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「2021高山茶都．嘉義」嘉義博茶會首次與萌代言人「Duma」合作，透過茶文創設計拉近民眾與茶文化之間的距離，20日嘉義縣長翁章梁與Duma一同耍萌代言博茶會。（呂妍庭攝）

「2021高山茶都．嘉義」博茶會將在12月25日至明年1月2日在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部登場，20日縣府舉辦記者會先行宣傳這場地方盛事。（呂妍庭攝）

嘉義縣「2021高山茶都・嘉義」博茶會25日將在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部登場，今年與在地藝術家、4大茶藝協會及5大茶社區，聯手創立茶生活圈，以「茶．設計」為年度主題，精心打造11大主題設計場域、23場茶文化展演、超過140席在地人文特色交融的茶席體驗，並首次與最萌代言人「Duma」合作，透過茶文創設計拉近民眾與茶文化之間的距離。

「2021高山茶都・嘉義」與6位藝術家合作，包含聲音藝術、木雕裝置、竹編展現、水彩畫作及文創產業，打造主題設計展館，其中「茶x歲月」將深入台灣茶歷史，邀請嚴國勳以茶包裝設計為主題，運用歷史老件讓民眾深刻感受台灣茶的輝煌歲月。

在地藝術家黃文淵一手打造，將地方媒材竹與茶設計融合出「茶x藝術空間」，「青馨水房」邀請韓國藝術家宋周妍以新鮮的茶葉及乾淨的水、泡茶兩大元素進行駐地創作，並與茶社區村民集創活動，利用複合媒材呈現水滴茶葉，帶來創意茶屋設計。

「午茶x花」透過李曉寧巨幅水彩畫作烘托視覺藝術、茶與銀器的美感交織，營造出歐式午茶「畫中花，花中茶」的意象，帶給人一種蘊含古典雅致的浪漫氛圍，今記者會搶先開箱「茶x音樂」展館，由聲音美學創辦人Jack以聲音藝術體現整體空間茶文化氛圍，搭配木雕藝術家游宗穆大型木雕創作，打造出虛實對白的氛圍感。

嘉義縣長翁章梁說，有別文觀局以文化的視角進行策畫，今年農業處特別推出「啡嘗」及「茶覺」兩館，有滿滿的茶與咖啡產業的知識含量，絕對不能錯過，歡迎大家活動期間到嘉義，品嘗最好的茶與咖啡。