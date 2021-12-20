四大公投雖以全軍覆沒告終，但在將於明年1月9日投票的無黨籍立委林昶佐罷免案所屬的台北市中正區卻是開出「四個同意」，就連偏綠的萬華區也開出「三個同意」，為罷免案增添變數。此事也在網路上引發網友熱議，網友們都大多不看好林昶佐能撐過罷免。

罷昶團體「清林散昶」領銜人周世雄表示，這次台北市中正萬華區公投同意票比不同意票還多，意即在藍綠動員基本盤的情況下，可看出已領先，屆時再催出中間選民，應足夠通過罷免門檻，研判罷昶案有很高機會通過。

挺林昶佐的台北市議員林亮君則認為，以這次公投在北市有超過40％投票率來看，罷免案總投票率會大於公投，確實很有可能會突破罷免門檻。而罷免方一定是相對有意願出門投票，且會大力動員，擔憂反罷免方投票率不高恐有危險，會強力告訴選民一定要出門投下不同意，「應該正面迎戰」。

此事也在PTT上引發網友熱議，「下個月讓你下去啦」、「怎看都是出氣筒」、「不一定吧搞不好拿你出氣」、「不讓閃尿仔下去，怎麼讓他去投靠民進黨呢」、「我不同意你續任立委，我同意罷免你」、「他100%被罷，祈禱台南高雄人上來救吧」、「我等著看你怎麼下去，嘻嘻」。

還有些網友則說，「看公投結果，萬華也不綠了啦」、「他以為他在南部？」、「萬華這次都在伯仲之間，中正區更是穩穩的四同意」、「萬華除了反核四，其他都同意」、「萬華這次55波，中正不用想，祈禱投票率低比較實在」、「萬華五五+中正六四，88」、「他是不是忘記他是在台北市選了？」、「如果你在台南我還真不敢說，萬華你還想贏」、「大同萬華是台北綠票倉，但是這次不見得」、「就看萬華人要不要出來投票」、「萬華人連萊豬都不吞了會吞你病毒」、「看了一下萬華，塔綠班要使出120%力量才能保你齁」。