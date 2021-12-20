韓國政府「第四次工業革命委員會」16日清晨臨時取消我國政委唐鳳的線上演講邀請。對於韓方的失禮行為，外交部發言人歐江安表示，外交部已召見韓國駐台北代表部代理代表表達強烈不滿，我國駐韓國代表唐殿文也同步向韓方表達我國政府的已召見韓國駐台北代表部代理代表表達強烈不滿，

唐鳳(本報系資料照片)

「第四次工業革命委員會」為韓國文在寅大統領於2017年頒布命令成立，設有2名委員長，其中1名為國務總理，12名委員由部會首長擔任。主要職責為研議並協調人工智慧與數據等新科技發展，以國家層級發展第4次工業革命相關產業。

該委員會於今年9月邀得唐鳳同意，在舉辦「2021第4次工業革命全球政策會議」的「社會創新」場次，以「Taiwan’s Digital Social Innovation」為題發表演講，並在議程中以「台灣數位部長（Digital Minister Taiwan）」稱呼唐鳳。

不過韓國政府卻在16日清晨臨時取消唐鳳原訂當天在「2021第4次工業革命全球政策會議」上發表的線上演講。歐江安表示，外交部感謝唐鳳協助拓展國際交流的不懈努力，並重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，有權與世界各國進行交流及深化往來。

她說，我國政府將堅持維護國家主權與尊嚴，並繼續與所有民主國家深化合作，共同守護自由、民主與人權等普世價值，繼續扮演世界良善力量的積極角色。