美聯社報導，俄羅斯在星期六，派出2架具有核打擊能力的遠程轟炸機在白俄羅斯上空巡邏，這項任務宣示俄國與白俄具有極好的同盟關係，特別是在與西方的緊張局勢中，兩國是互幫互助的防禦盟友。

俄羅斯國防部表示，兩架Tu-22M3「逆火」戰略打擊轟炸機練習「與白俄羅斯空軍和防空部隊執行聯合任務」。白俄羅斯派出Su-3戰鬥機為轟炸機護航。

星期六的Tu-22M3巡邏時間達到4小時，這是上個月以來，俄羅斯在白俄羅斯執行第3次此類任務，鑑於西方擔心俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結軍隊，都是當地局勢緊張的展現。

莫斯科否認有入侵烏克蘭的計劃，相對的他們敦促美國與北約提出保障，不能再把北約力量向烏克蘭擴張，或者在那裡部署部隊與武器。當然，美國及其北約盟國幾乎肯定會拒絕莫斯科的要求。

一些烏克蘭官員相當擔心俄羅斯與白俄羅斯的結盟，可能會利用白俄羅斯作為從北方進攻烏克蘭的基地。特別是白俄羅斯總統盧卡申科上個月表示，白俄羅斯準備接納俄羅斯的核武器在該國部署。

盧卡申科沒有說明白俄羅斯同意接受哪些俄羅斯武器部署，但是他談話中提到，白羅斯境內本來就有蘇聯時代的軍事基礎設施。