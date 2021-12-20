台灣美國商會表示，現任微軟全球助理法務長及台灣微軟公共暨法律事務部總經理的施立成，當選台灣美國商會2022年度會長，新任期將於2022年1月開始。

施立成歷任台灣美國商會2017年度年度副會長、2016年度秘書長、2015年度理事及2014年度監事，現任智慧財產權與授權委員會共同主席，多次親自參與或積極支持本會赴美國華府的「叩門之旅」和其他政府政策倡議行程。