微軟法務部總經理施立成 任台灣美國商會會長 19:452021/12/20 工商 彭媁琳\ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 微軟全球助理法務長及台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成，擔任台灣美國商會會長。（圖／台灣美國商會提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣美國商會表示，現任微軟全球助理法務長及台灣微軟公共暨法律事務部總經理的施立成，當選台灣美國商會2022年度會長，新任期將於2022年1月開始。 施立成歷任台灣美國商會2017年度年度副會長、2016年度秘書長、2015年度理事及2014年度監事，現任智慧財產權與授權委員會共同主席，多次親自參與或積極支持本會赴美國華府的「叩門之旅」和其他政府政策倡議行程。 議員華倫確診 美國抗疫新階段力阻Omicron肆虐 樂天國際銀行獲頒BSI「資安管理及個資保護」雙項證書 #台灣美國商會 #施立成 #年度 #總經理 #會長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 企業射箭聯賽頒獎 東奧國手魏均珩奪箭王 蘇思敏摘箭后 13:212021/12/20 體育 專利戰成功 陸系外資挺大立光對中國大陸品牌出貨年增二成 15:412021/12/20 財經 美國聯邦參議員艾薩克森逝世 國民黨表達哀悼之意 16:052021/12/20 政治 樂天銀行獲頒BSI「資安管理及個資保護」雙項證書 15:392021/12/20 財經 海外推展報喜 安克生醫成立歐洲展示中心 11:522021/12/20 財經 台股年底拚萬八 蘋概雙王領軍 04:102021/12/20 財經要聞 「印刷字造」全國巡迴展今外埔啟動 遊戲中窺文明奧秘 12:222021/12/20 生活 四公投未過 吳斯懷：全民準備承受後果 16:102021/12/20 政治 時論廣場》估算美中台戰爭風險（周天瑋） 19:242021/12/20 時論廣場 台金聯平價宅至19日止銷售率達8.3成 15:402021/12/20 財經 《光電股》大立光：與摩托羅拉訴訟持續進行中 15:572021/12/20 財經 財經熱門新聞 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 血崩7千億..美股暴殺快來？ 分析師揭投資人奔逃慘況 - 財經 「蕾宏之戰」燒到威力彩！今晚頭獎3.1億 王力宏明牌超夯 - 財經 巴菲特給子女的10個投資忠告 最重要是這一點 - 財經 華為遭殺剩半條命！任正非曝跟老美對幹 大陸唯一武器 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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