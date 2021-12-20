王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾｜中時新聞網

懷舊達人張哲生在臉書分享王力宏23年前擔任「反色情大使」的清純照。（翻攝張哲生臉書）

藝人王力宏遭妻子李靚蕾「核彈級」爆料，指他長期約炮、召妓，還被美國醫師診斷有性成癮問題，優質偶像人設大崩壞。懷舊達人張哲生在臉書貼出一張王力宏23年前的照片，當時他受邀擔任行政院新聞局的「反色情大使」，記者會上拿著水槍，作勢對一個大型的「色」字噴水射擊。

懷舊達人張哲生在臉書貼出一張王力宏的照片，圖說為「1998年9月8日，中華民國行政院新聞局舉行『有情無色、青春快樂－九八反色情園遊會』記者會，會中宣布該活動由藝人王力宏擔任『反色情大使』，以提醒民眾拒絕色情出版品及錄影帶。（中央社記者王遠茂攝）」，圖片來源則為國家文化資料庫。

張哲生並分享一篇刊登於1998年9月9日《民生報》第11版的報導，文中提到當時的王力宏說「色情會使小孩子對性的問題缺乏健康的態度」、「如果小孩子尚未接受性教育，先接觸到色情刊物或錄影帶，就會偏差」、「我爸爸告訴我，吸毒和偏差的性行為最危險，尤其是性行為，可能導致懷孕或愛滋病，所以青年人一定要拒看色情書刊和錄影帶」。

當時王力宏剛從美國威廉學院（Williams College）畢業，年僅22歲的他乾淨靦腆，記者會上拿著一把大型水槍，並作勢對著一個大型的「色」字噴射。

眾多網友回應：「這故事告訴我們宣導是無效的」、「反色情但可以召妓⋯⋯」、「結果當年宣導的人自己玩最大，你不如放開來，讓大家都適度宣洩」、「結果他自己就是會走動的色情出版品」。

照片被分享到PTT八卦版，眾鄉民也驚呼：「1998年XDDDD」、「這樣你也挖出來」、「民生報都停刊10幾年了這也能挖 你考古系擬」、「這算迴力鏢嗎？」，還有人諷刺表示「正常吧 應該是早知道才會讓他代言」、「反毒一定要吸過毒才有份量啊」、「酒駕不上路大使都是酒駕過的啊」。