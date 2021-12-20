新北市示範街道改善工程「板橋縣民大道二段周邊建築物」今舉行竣工點燈典禮。（王揚傑攝）

新北市示範街道改善工程「板橋縣民大道二段周邊建築物」今舉行竣工點燈典禮。（王揚傑攝）

新北市政府城鄉發展局為打造城市美學，首創公辦整建維護立面修繕示範工程，今（20日）舉行「板橋縣民大道二段周邊建築物」竣工點燈典禮，市長侯友宜親自主持。嶄新牆面裝置彩色燈管，為新北耶誕城宣傳，未來也會配合市府宣傳各項重大活動。

城鄉局同仁逐戶敲門欲取得住戶同意，起初屢吃閉門羹，同仁不僅「三顧茅廬」，甚至自掏腰包到店家消費搏感情，終於獲得住戶同意，拆除招牌、擋板，並且將完工牆面提供市府作為宣傳用途。

侯友宜表示，縣民大道經過設計、整建，變得更漂亮，成為國際大都市的容貌，新北市未來還會繼續在都更二箭的整建維護全力以赴，包括石門海灣新城、板橋北門街、樹林鎮前街，把它做得更多、更好，謝謝住戶的配合，也謝謝同仁的辛苦。

城鄉發展局長黃國峰表示，「新美學」是市府2030大願景工程之一，為了翻轉城市風貌及促進地區發展提供「府中雙城」美學示範計畫，結合都更三箭政策之第二箭「主幹道沿線環境優化」，目前已從縣民大道二、三段、府中商圈延伸至林家花園、北門街等地區，完成區域性主幹道沿線及古蹟風貌改善。今年底已完成第5案，也正式宣布第一階段任務達陣。

都市更新處長張壽文表示，本次示範街道竣工燈飾裝飾方式展現藉由沿線環境優化展現建築物翻新成果，其主題為「城市」，以暖色系方框、線條展現原先老舊低矮的樓層，透過都更三箭政策進行居住環境改善，用重建或是整建、維護方式，讓市民能夠享有更新、更好、更美的市容景觀。

城鄉局表示，今年3月底公告「受理民間申請都市更新示範街道環境改善計畫」，只要符合計畫的資格及實施範圍，且將社區意願整合完成者，即可向市府申請，將比照政府主導的示範計畫，由市府出資進行設計及施工。相關資訊可至新北市政府都市更新處網站宣導專區查詢。