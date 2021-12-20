花蓮秀林鄉和平村的年輕人輪流扛著近20公斤重的三太子，從和中部落五顯宮徒步4公里，途經台九線本是原住民老家的台泥廠區。（黃子明攝）

花蓮秀林鄉和平村的年輕人輪流扛著近20公斤重的三太子，從和中部落五顯宮徒步4公里，走到DAKA園區。（黃子明攝）

「三太子」哪吒神偶出遊花蓮台泥DAKA園區，也到附近最早的土地公廟「慈福宮」敦親睦鄰。（黃子明攝）

「三太子」哪吒在廣場散步也湊近耶誕樹拍照，不同宗教文化，卻沒有違和感，引來一旁休息民眾驚呼好玩，見狀紛紛排隊合照。（黃子明攝）

「三太子」哪吒神偶出遊花蓮台泥DAKA園區，運水泥火車等景點都沒放過，吸引大批民眾拍照。（黃子明攝）

三太子」哪吒神偶出遊花蓮台泥DAKA園區，護持的原住民青年充當攝影師，為民眾與哪吒拍照。（黃子明攝）

耶誕節將到，台味的「三太子」哪吒也來趕耶誕熱潮。花蓮縣秀林鄉台泥DAKA園區周日出現一尊哪吒太子大型神偶，一群和平村的年輕人輪流扛著近20公斤重的三太子，從和中部落五顯宮徒步4公里，走到DAKA園區，也到附近最早的土地公廟「慈福宮」敦親睦鄰，至於為何帶神尊出遊？「帶祂出來走走透透氣！」扛神偶的原住民青年回應遊客的詢問。

三太子的大仙尪仔出現立刻引來大批現場民眾關注，一旁噴泉廣場上設立的耶誕樹也同樣吸引民眾拍照，形成東西文化大拚場的有趣畫面。休息片刻後，年輕人開始扛著三太子在廣場散步，經過星巴克咖啡館、打卡牆等處都引來民眾爭相合影，繞了一圈，在神話中活潑好動的哪吒也湊近耶誕樹拍照，雖是不同宗教文化，卻沒有違和感，引來一旁休息民眾驚呼好玩，見狀紛紛排隊合照留下這罕見場景。隨後一行人有扛著三太子逛園區，就像小孩子遠足般，園區內的運水泥火車等景點都沒放過，但也同樣引發遊客爭相合照留念，護持神像的原住民年輕人顯得非常憨厚有禮，沿途不斷出借哪吒兵器供民眾拍攝合影，也充當攝影師，與一般廟會中威嚴的陣頭護法大異其趣。

帶隊的五顯宮住持之子黃靖的父親是漢人，母親為當地太魯閣族，原住民部落中的道教寺廟神壇並不多見，他說這些年輕人來自村子及附近部落，他們都喜歡陣頭文化，也都學會打鼓及各種步伐，只要是自願有興趣，他都會教他們，也會要求他們一些生活禮儀和規矩。現今台泥DAKA廠區所在的和平村，有和平（克尼布）、和中（吾谷子）、和仁（卡那岸）三個部落，黃靖的老家在當年台泥建廠時，被徵收為水泥廠區，廠區門口台九線上哪根電線桿到哪根電線桿是老家範圍，都能說得一清二楚，如今他帶著這批部落年輕人護駕三太子，往來這片父母親先祖曾居住的土地，他希望讓族裡年輕人能繼續護衛自己家園。