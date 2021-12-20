小S被問王力宏直接道歉！ 笑談周杰倫「比較安全」：希望他好好保持

徐熙娣（小S ）20日晚上出席她全新復出主持的CATCHPLAY＋新節目《熙娣想聊》寵粉特映會，近期姊姊大S、好友王力宏相繼離婚，成為兩岸最火新聞，她無可避免被追問；不過她一開始就直言：「如果要問汪、王這類問題，抱歉，這類事情不便多回應，不要再迂迴用別的方式問我！」記者直球問《熙娣想聊》第二季會想邀王力宏嗎？她尷尬傻住，接著結巴地說：「他⋯⋯他⋯，不是，你很煩耶！我第二季已經有人選了！」

她說，第二季的第一集想要發「周杰倫」，第二集想說動身兼製作人的姊姊大S來上，「因為周杰倫應該是目前比較⋯⋯安全的，希望大家好好保持下去！」至於姊姊大S，她說到時候自己可能要全程跪著訪問她，是否敢問離婚敏感問題嗎？她笑說：「可能會問：汪汪汪，妳還喜歡狗嗎？還想要養狗嗎？用鬧她這種方式！不過她可能會狠瞪我，罵說『徐熙娣！我可以馬上走人』，然後我就改聊保養。她應該百分之百會拒絕，但我還是會努力嘗試，只是逼太緊可能會被罵少煩我，然後跟我斷交一陣子，所以先不要煩她，先把第一季順利播完再說！」被問是否會邀「靚蕾」？她又愣住反問：「你去問問看啊！看她要不要上啊！」

被問覺得李靚蕾作文功力如何？她正色表示：「講真的，我真的沒在follow這件事，我人生要follow的東西太多了，女兒放學回來我要關心她是否心情不好、為何臉色差，我真的很不愛追八卦，這是別人的家務事，何須窮追猛打，只是為了要跟別人嚼舌根。我沒在follow、沒在管。當然希望大家都好啦！」

小S出席新節目特映會。（鄧博仁攝）

她首集節目來賓是舊愛黃子佼，被問是否有老公不適合看的內容？「有！我不會讓老公看我節目，因為我節目尺度都是他會說『Baby，妳這樣會不會太over？』，我通常不會主動邀請他看。如果看到啊？看他會不會遞離婚協議書啊！」話一出口，又幹緊自己大笑澄清：「沒有啦開玩笑！我不要這種事發生在自己身上。是假的！假的！我們會永遠相愛下去！」

近期網友發現她當年主持《康熙來了》時說中很多事、誇她神預言，她說自己也滿嚇到，「我當時講只是開玩笑而已，竟然真的還發生什麼事，我也有點害怕。所以朋友都說，小S拜託妳要講話時請妳講好話、不要講壞話，怕我講壞話成真！」至於有網友重提當年郭世倫上節目曾提過有某優質男偶像上酒店、把人名寫在紙上，她驚呆後還作勢吃掉紙條，被疑男偶像就是王力宏，她則說自己根本不記得錄過那集，實在太久遠，看到網友剪出來，真的不記得紙張上面寫誰。

小S也預告：「你們期待的神預言，請持續關注，因為第一季裡面真的有很多上過節目就傳出喜訊的來賓！」她說除了佼佼，還有新婚的許瑋甯與邱澤，「我問許瑋甯妳該不是心理有鬼吧，她說沒有、很煩耶！然後就給我宣布結婚了！我立刻打電話說妳真的很假！然後賈靜雯上完節目也得金馬獎！」

小S出席新節目特映會。（鄧博仁攝）

《熙娣想聊》20日由主持人小S親自公布即將於23日登場的首集來賓黃子佼與黃路梓茵 Lulu，並且釋出對黃子佼喊話影片以及首集預告，小S在影片中坦言：「佼佼以前在交往時對我的安排，我都很喜歡，不知道帶老婆的旅遊又是甚麼樣子？」更爆料自曝「黃子佼是男友中最愛的一個！」而為什麼選擇黃子佼擔任首集來賓，小S坦言：「很想知道他結了婚之後的生活會是什麼樣子？是不是也會像以前一樣對老婆安排許多驚喜？每當想到他就覺得《熙娣想聊》一定要邀請佼佼擔任來賓！」

小S的重磅登場，前男友黃子佼也相挺到底並稱讚：「小S的主持幽默是很難被取代的，提問都這麼犀利，每一集都歪樓，她都沒有在跟你客氣的！」預告中亦曝光小S為祝福黃子佼與孟耿如新婚，獻上大禮「如佼似漆」匾額，幽默寫下：「婚姻之路不好走」題字，更大膽質問黃子佼：「你當時為什麼不跟我求婚？」兩人在節目上的唇槍舌戰相當激烈，令許多網友瘋狂留言：「每天都在倒數首播，超期待！」「等不及要看到國際巨星了！」

《熙娣想聊》小Ｓ媒體聯訪 。（鄧博仁攝）