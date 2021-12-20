韓國政府20日發布最新經濟預測，韓國今年人均國民所得毛額（GNI）預估達到3.5萬美元，創歷史最高。同時大幅上調今明兩年通膨率，首度預超越2％的央行設定目標。

韓國人均國民所得毛額（GNI）在2017年突破3萬美元，今年預計達到3.5萬美元，將創歷史最高值。不過在生活物價上漲打擊下，弱勢族群更難生存，社會兩極化現象益發明顯。

在通膨預測，消費者價格指數（CPI）今年估年增2.4％，明年上漲2.2％，分別較今年6月稍早的預測上調0.6個百分點和0.8個百分點。值得一提的是，這是韓國央行2016年提出穩定物價目標在2％以來，政府首次提出高於2％的預期。

韓國11月CPI年增3.7％，不僅高於10月的3.2％，亦創下十年來最高年增率。

至於經濟成長，今年國內生產毛額（GDP）增速估為4％，較6月提出的預期下降0.2個百分點，明年經濟增速為3.1％，則上調0.1個百分點。

對比之下，經合組織（OECD）估明年韓國經濟成長3％，國際貨幣基金（IMF）則估3.3％。

韓國政府預測，明年消費、投資、出口將實現均衡增長，推動經濟重返正軌，進而保持快速的復甦步調。但疫情下仍難恢復正常生活，國內外風險因素增加等影響，經濟形勢仍不容樂觀。

不過，韓國出口在歷經今年預估高達25.2％的爆炸性成長之後，明年預估僅將增加2％。今年韓國出口額估計將達到全年6400億美元的歷史高位，但明年目標為6600億美元。

據預測，民間支出明年有望增加3.8％，高於今年的3.5％。設備投資將增加3％，建築工程投資將增加2.7％。經常帳順差將達800億美元。

為鼓勵消費，韓國人出國時在免稅店每人平均5000美元的免稅購買額度明年將被取消。韓國政府在2019年將此一額度調高到3000美元。