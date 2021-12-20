彰化溪湖巫姓加水站業者，在舊豬舍與鐵皮工廠內利用舊水井抽地下水冒充山泉水販售，短短2年半獲取681萬元暴利，巫男遭檢方起訴後，獲彰化地院宣告緩刑，彰檢表示將再提上訴。(資料照)

彰化縣溪湖鎮56歲巫姓業者經營加水站22年，竟自2018年底，直接在廢棄舊豬舍和鐵皮工廠內，抽取地下水分送全縣11個鄉鎮市的29個加水站，冒充埔里山泉水販售牟取暴利，短短2年半獲利681萬元；彰化地院法官近日審結，依違反《食品安全衛生管理法》判處巫男有期徒刑10個月、並予以宣告緩刑3年，期間應提供120小時義務勞務，並沒收不法所得549萬多元。

對於巫姓男子獲得緩刑宣告，彰化地檢署襄閱主任檢察官表示，收到判決書後，檢方將會再提出上訴。

彰化地檢署接獲此案檢舉時，由前檢察官李秀玲偵辦此案，指揮員林、溪湖、彰化刑大、南投埔里等警力，協請衛生局、環保署中區督察大隊搜索巫男住處等，查扣相關證物並進行水槽採樣送檢，檢驗結果確認均超過「飲用水源水質標準」，地下水內含鐵、錳等重金屬、及氨氮檢測值均超標；由於犯行惡劣，各界譁然，也引發社貴大眾對於加水站飲用水安全問題的重視。

根據檢警調查，巫男從1999年開始經營加水站事業，2018年在彰化縣溪湖鎮設立統清企業社，並在彰化地區販售「埔里甘淨泉水」，原本是向南投埔里黃姓泉水商，購買引自烏溪水系的桃米坑溪地面地面湧水做為加水站水源，只需按月支付4000元代價，即可不限次數、水量，由巫男自行開車前往埔里載取回溪湖住處旁鐵皮屋內儲水桶貯放，經過淨水處理後再以水車載運到各投幣加水站，以每20公升10元販售。

然而，自2018年12月起，巫男不再前往埔里載湧泉水，開始利用抽水馬達、管線等設備，直接從住處旁鐵皮屋內、及旁邊廢棄豬舍內的兩處舊水井抽取地下水，經淨水過濾後輸送至27個儲水桶貯放，再由加水車載運到各加水站販賣，3年來共賣出1萬2100公噸水。

檢警統計，巫男除透過29處加水站販售黑心地下水，不法獲利高達554萬4831元，甚至還出示合格上游水源許可證及檢驗報告，藉此將黑心水，以每5公噸500元、10公噸900元的價格賣給不知情與不特定同業，以此亦大賺110萬元黑心錢。

巫男辯稱為了照顧父母，無暇前往埔里載水，才會就近在住處旁抽地下水過濾，今年3月得知遭人檢舉後，就又開始去埔里載水；法官審酌巫男坦承犯行，且事後與被害人達成和解並賠償，故作如上處刑。