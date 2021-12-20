美國職籃NBA已開打兩個月，萬眾矚目的聖誕大戰即將登場，然而受到Omicron變種病毒強襲的影響，部分球星將缺席無法出賽，今年的聖誕大戰可看度恐大打折扣。

NBA近幾年將年終的聖誕大賽視為非官方的開幕日，主要原因是聯盟會在當日安排最強的球隊與球星對決。

今年聖誕大戰共有五場賽事，包括亞特蘭大老鷹對戰紐約尼克、密爾瓦基公鹿對波士頓塞爾提克、金州勇士對鳳凰城太陽、洛杉磯湖人對布魯克林籃網與達拉斯獨行俠對猶他爵士。

但受到爆發Omicron新一波疫情的影響，部分球星目前都高掛免戰牌，聖誕大戰可能也無法出賽，今年年終最重要的比賽精彩度勢必大減。

根據統計，光是上個周末就有五場比賽被迫延賽，因為好幾支球隊爆發疫情，總共將近70名球員新冠肺炎確診，目前因疫情相關規定無法出賽的球星包括老鷹的楊恩(Trae Young)、公鹿的安提特昆波(Giannis Antetokounmpo)與籃網的杜蘭特(Kevin Durant)、哈登(James Harden)與厄文(Kyrie Irving)。

NBA去年因爆發疫情僅能在奧蘭多設立的場館閉門舉行比賽，今年仍維持原有的賽程規畫，明年球季也將如原定計畫舉行。NBA官方指出，球員疫苗接種率超過97％，施打加強劑的比率超過60％，這也是為何儘管爆發新一波疫情，但檢測陽性的球員大多是無症狀感染。

根據聯盟頒布的疫情新規，聖誕節後的兩個星期，已打加強劑的球員不用再每日進行檢測，惟疫情熱區的球隊可能仍需維持現有較嚴格的檢測規定。

為了避免停賽，NBA也採取權宜措施，期能將疫情的衝擊降到最低，相關作法包括允許球隊擴大球員名單，以達到最低八名球員出賽的比賽規定，此一措施也讓發展聯盟的球員受惠，只要健康無虞，這些球員可與球團簽定十天的短約，薪水至少十萬美元。