藝人王力宏與李靚蕾宣布離婚，李拋出「核彈級爆料」，王曾發出聲明試圖挽回形象，沒想到卻再度遭到火速打臉，今(20日)中午再度發出聲明，並提及「準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子」。對於李靚蕾表現出的戰鬥力，科技媒體媒體《INSIDE》主編李柏鋒直言，現在就看藍營和綠營誰先邀請到李靚蕾當不分區立委了。

李柏鋒今天在臉書上表示，李靚蕾第一篇文章一發出來，他就馬上認定這篇是經典中的經典，那完全是寫作功力的展現，沒有那篇文章所展現的技巧，這個事件早就被埋在公投熱潮裡了，哪還有機會凌駕於公投還差點變成敗方的擋箭牌。還好選後事件越來越精彩，總算讓大家知道那只是時間點的湊巧。

李伯鋒指出，如果李靚蕾滿心只想著錢，或是短期的利益，這件事情就不會這樣發展，而這也是王家錯估情勢最嚴重的一點。相反的，王家的心態如果不是這麼自傲和目中無人，就算不會寫作，情況也不會這麼糟。

李柏鋒分析，面對李靚蕾以邏輯和理性控訴，王家可以另闢戰場以感性和故事將事件引導到自己能控制的地方，而不是只想打死對方結果反而踩了人家埋好的地雷。「王家更應該把情境拉回家庭的和諧與親情的永存，不求自己少流點血，但必可讓對方下一刀砍得弱一些」。他更指出，「幹嘛去提人家的日本名字？你稱呼她一聲王太太、王靚蕾，都好一萬倍」。王家只想著毀滅對方，那就只是讓李靚蕾戰起來無所顧忌罷了。

李柏鋒認為，王家需要的，是放下仇恨、放眼未來，展開敗戰的停損，全家最需要的其實是心理諮商。但王家把心理專業的李靚蕾推到對立面，放棄最有價值的寶，還把強大的自己人培養成可以放手一博的敵人。這叫做自作孽，不可活。

李柏鋒也指出李靚蕾和王力宏犯的錯誤，並忍不住直言李靚蕾的陰德值還很有得燒，有犯錯的本錢，但是王家一臉蠢樣老是伸出臉來給別人打，看了真的難受。此外，李柏鋒今天也在自己的另一篇臉書貼文中提到，「現在就看藍營和綠營誰先邀請到李靚蕾當不分區立委了」。