大陸問答社群平台－知乎網，近日遭北京市網信辦約談，主要是知乎網多次出現法律法規禁止發布或者傳輸的資訊等問題，責令其立即整改；北京網信辦並對知乎網違法行為進行行政處罰立案。受此消息影響，知乎美股盤前重挫逾10％。

新華社報導，大陸國家互聯網資訊辦公室近日要求北京市網信辦依法約談知乎網負責人，針對上述違法違規等問題，責令其立即整改，嚴肅處理相關責任人。

北京網信辦20日公布的新聞稿稱，網站平台應當切實履行主體責任，健全網路資訊安全管理制度，不得為違法違規資訊提供傳播平台。北京網信辦將進一步督促相關網站平台加強內部管理，依法依規開展服務，維護清朗網路空間。

受此消息影響，知乎美股盤前挫逾10％。網信辦新聞稿則引述知乎網負責人表示，將深刻吸取教訓，嚴格落實各項整改要求，在整改期間自行暫停相關功能。

知乎2021年3月赴美上市，該公司通過美國IPO發行5500萬份ADS，籌資約5.225億美元；包括阿里巴巴和京東關聯公司在內的私人投資者同意認購知乎2.5億美元等值股份。