台中市議會民進黨團下一任黨團總召登記截止，目前有何敏誠、王立任及江肇國3人登記角逐，今天何敏誠最後一位市政總質詢時，王立任、江肇國特「情義相挺」全程陪同；現任總召謝明源強調，將由三人先進行協調，如果協調不成30日再投票決定。

台中市議會民進黨團本屆第3任總召任期年底到期，黨團日前開放黨籍市議員登記，最後登記截止日於15日下午5點，有老將何敏誠及王立任及江肇國3人登記。

黨團總召謝明源說，因為有3人登記，基於黨內和諧，他會先採取協調方式，因目前正好是市政總質詢，加上黨中央日前全力拚公投，市議會等到公投後再協商。若3人都堅持要擔任下一任總召，將以投票方式處理預計30日投票，也就是市議會第四次大會的最後一天。

今天是台中市議會市政總質詢最後一天，老將何敏誠是最後一位質詢，王立任、江肇國特專程在議員席全程作陪，展現「情義相挺」和「敬老尊賢」的禮儀；何敏誠說，他下屆就將交棒給兒子，下屆總召就由江肇國及王立任兩人協調，民進黨內展現出敬老尊賢及禮讓的問政風格。