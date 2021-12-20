隨著美國聯準會(Fed)明確釋出轉鷹訊號，將縮減購債行動(Taper) 每個月的規模從150億美元擴大至300億美元，加上Omicron疫情襲擊歐美，導致周一(20日)盤前道瓊期指大跌近600點。對此，外資分析師引述關鍵數據顯示，美股資金正在大幅撤退，將迎來一段長期的震盪時期。

美銀首席策略師Michael Hartnett引述資金動向監測機構EPFR Global 數據顯示，被視為資金避風港的美國公債，出現自2020年7月以來最大資金淨流入，達到36億美元。投資級債券也出現2021年3月以來最大淨流出，達64億美元，高收債以及新興市場債券則是出現今年4月20日以來最大規模的單月流出，達29億美元。

雖然美國政府在前幾周因為推動大規模經濟刺激法案，讓資金再度湧入股票基金，讓投資人從10年冬眠中甦醒，卻在上周情勢反轉，出現260億美元(約7000億元新台幣)資金流出。不過，科技股基金資金流入達44億美元，創2月以來最大流入量，一定程度抵消資金流出的影響，消費股也流入25億美元，創2020年12月以來最高紀錄。

高盛也指出，美國市場需求激增，截至12月15日當周，全球基金的淨流入出現反轉，在扣去美國需求之後，全球股票流入為負值，新興市場的拋售程度加快，歐股資金流出速度正在放緩。雖然這幾周貨幣基金流入資金增加，但占整體基金市場比重仍相當小，預估最終資金仍會回到股市。