工業電腦廠凌華（6166）20日召開法說，公司表示，今年第四季至明年上半年的訂單能見度相當良好，業績成長趨勢明確，不過真正的挑戰仍在供應鏈，看好明年營運將谷底翻身。此外，凌華調整內部組織架構，設立「邊緣AI」、「邊緣可視應用」、「自主移動」三事業部門，以因應集團營運下階段發展。

凌華表示，第三季營運受零組件短缺影響，目前訂單達交率約7、8成，出貨進度遞延、生產成本上漲，也使得毛利率下滑，並有認列總部廠房搬遷費用等因素，導致單季每股虧損0.24元，累計前三季稅後淨利0.17億元、年減89.78％、每股盈餘0.08元。

展望後市，凌華財務長鄒大智認為，預期零組件短缺狀況將持續至明年，但客戶及供應端都積極接洽，並共同尋找解決方案，影響程度將逐步減緩。加上歐美經濟復甦需求，帶動第四季至明年上半年訂單能見度良好，營運最差情況已過。根據目前設計導入案件數來看，明年各地區同步成長，三大事業部明年可望增溫。

法人預估，凌華今年營運將見到谷底，整體營收預料與去年相近，但受匯率、零組件漲價等影響，獲利動能相對趨緩，但明年營運成長可期，有機會繳出雙位數成長。

此外，針對凌華與友達、鴻海等策略夥伴合作進度。凌華指出，因應集團營運邁入下個階段，在今年下半年已進行較大幅度的組織改造，主要目標是由過去的功能性組織轉變為事業群組織，自11月起改為邊緣AI、邊緣可視應用、自主移動等三事業部門運作，對未來相關應用成長趨勢及市場掌握度將更清晰，有利整體營運表現。