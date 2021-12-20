總統蔡英文19日在官邸邀集府院黨及部分執政縣市首長，就公投後國內外政經局勢進行廣泛討論，並針對「大新竹合併議題」達成共識，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，《地制法》若修法通過，包括新竹縣市、雲嘉嘉合併，以及彰化縣都符升格為直轄市的條件，台灣將從原本6都變成9都。對此，前民進黨立委郭正亮分析認為，新竹縣市就算合併，民進黨也不一定會贏。

郭正亮20日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，被主持人翟翾問及若「6都變9都」，雲嘉合併，現任嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、嘉義縣長翁章梁，在2022年底九合一大選連任之路，是否會出現變數？又若台灣本島變成9都，其餘的基隆市、苗栗縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東線又該怎麼發展？

對此，郭正亮表示，黃敏惠不一定會出局，但如果只有新竹升格，那台灣有73.8%的人口，集中在七都，等於台灣有26.2%的人口市政府不管的化外之地？全世界有這種國家嗎？相對地，如果是升格成9都，那台灣將有85%的人口集中在此，剩下15%人口也會變成化外之民？

他強調，升格的邏輯完全說不通，除非是整個國家政府體制要大改變，例如「縣市統籌分配款」、公務員職等劃分問題，若改成通通都一樣，乾脆就不要升格了。郭正亮指出，台灣搞縣市合併，就是為了升格，但升格的影響就會造成不平等，那乾脆就不要升格了。

但郭正亮續指，若只討論合併與否，這樣也會衍生出另一個問題，就是新竹縣、市都有科學園區，但難道苗栗就沒有科學園區嗎？竹南科學園區、銅鑼科學園區不都是嗎？為什麼就不併苗栗呢？因為併了苗栗，民進黨就選不贏了，講白了就是為選舉在考量。郭坦言，新竹縣市就算合併，民進黨也不一定會贏，因為過去勝負都有。郭覺得，黨內應該是有人評估，新竹有一戰的機會，又現任市長林智堅沒地方擺，所以只好創個位子給他。

郭正亮也爆料，據他了解，民進黨內有一些黨政要員，包括政務官，都在社群群組內公開反對，郭指出，有政務官曾表示「我是政務官，不能公開講話，但我還是必須說不行」。

主持人追問，所以縣市合併議題，民進黨內雜音非常大？郭正亮表示，非常多啦，因為全世界沒有人這樣規劃國土的，一般規劃是以「生活圈大區」或「經濟整合開發大區」來做整合，但現在府院規劃有這樣的邏輯嗎？基隆市為何不併入新北？讓基隆劃於雙北2都之外，這是什麼劃法？