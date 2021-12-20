南屯良食煮意邀請偏鄉近20位獨居長者，20日到店內享用火鍋，長輩太久沒享受這般美味，現場還有街頭藝人精彩演出。(華山基金會提供)

受到疫情衝擊，華山基金會停辦所有大型活動，原本就鮮少出門的長輩顯得更孤單與憂悶，尤其是偏鄉長者總期盼著有人可以帶他們到外面看看走走。台中南屯良食煮意老闆許曜軒得知後，邀請偏鄉近20位獨居長者20日中午到店內享用火鍋，許老闆特別準備海陸雙拼藥膳鍋幫長輩補補身體，雖許多長輩已牙口不佳，但太久沒享受這般美味，很開心的一直加菜！

長年住在涼冷山區的長輩，很難得看到冰淇淋，飽足後仍不忘要大口吃冰，模樣非常童真可愛！現場也邀請到曾獲「台灣十大傑出街頭藝人」魔術師劉又誠蒞臨表演與長輩互動，精彩的魔術表演非常吸睛，老寶貝看得目瞪口呆，開心的笑容嶄露無遺。

魔術師現場更帶來時下流行戲劇魷魚遊戲的椪糖遊戲與長輩同樂，陳阿公：「以前椪糖是囝仔的零食，一顆圓圓鼓鼓的，現在年輕人玩這扁扁的碰糖，真厝味！」。

為支持助華山基金會的服務，魔術師劉又誠期許自己在接下來的每一場活動或演講找尋200位天使粉絲認領「助老愛心袋」；良食煮意老闆許曜軒也在2家店成立愛心轉運站，放置「助老愛心袋」，以行動號召大眾及企業員工相挺，盼集結眾人的力量，一起守護弱勢長者，實際行動成為社會最溫暖的力量。

許曜軒老闆與魔術師劉又誠及與會來賓攜手在巨型紅包袋上留下愛的印記並高呼「守護在地孤老 愛老＋1 我願意」，齊心相挺「一紅包一助老」，期盼小小善舉能拋磚引玉。

平常一個人獨居的百歲樓爺爺，也受邀參加與大家同樂，上台與大家分享養生之道且驚喜的也為大家帶來了一段魔術表演，認真的演出博得滿堂彩！為感謝爺爺過去對台灣社會的貢獻，在所有長輩見證下，華山基金會特別頒贈「人瑞大學榮譽博士」證書及為爺爺穿上博士服，與現場所有人員分享這份榮耀。

為讓長輩感受年輕人的流行，除了玩碰糖遊戲外，在用餐時刻，還出現了魷魚工作人員上菜秀，現場所有長輩感到新鮮又有趣，讓久違的溫馨熱鬧氣氛，再次湧現。

華山基金會台中A市站長江月美表示，受疫情影響，公益團體同步受到衝擊，華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心、關懷本鄉本土老人」理念，已在全台、澎、金、馬設立近400個愛心天使站，服務約3萬位長輩，大台中區服務約2400名長輩，免費提供在地人瑞及三失老人，關懷訪視、原床泡澡、陪醫、護甲、年節關懷等，凜冬已至現正發起「愛老人 愛團圓」公益行動，誠摯邀請各界響應「愛老＋1」1950元／位(1250元送愛到家＋700元愛心年菜)，或認助孤老常年服務經費「因為有您 送愛到家」(1250／月、15000／年)，讓長輩感受愛與關懷，不再孤單。