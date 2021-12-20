香港富豪劉鑾雄旗下的地產公司華人置業因疫情及投資恒大遭遇虧損，擬祭出私有化方案，不過該方案遭到了股東的否決。華人置業20日港交所復牌後股價更是一路直洩，盤中最多跌近四成，終場收報2.96港元，跌幅21.69％。

澎湃新聞報導，華人置業17日公告稱，華人置業及要約人Solar Bright Ltd.聯合公佈，私有化計畫於計畫會議上遭到否決，特別決議案將不會生效。據此，將公司私有化的建議將不會進行，且維持在香港聯交所的上市地位。根據公告內容，出席上述會議並投票的股東有74位，其中10位贊同，64位反對。

報導指出，在12月17日召開的股東大會上，有不少持有華人置業多年股票的股東到場，且絕大部分都表達了反對私有化的態度，認為華人置業的私有化價格太低，傷害了股東的利益。股東認為公司私有化合理價格應該在每股6港元。當日華人置業創始人劉鑾雄也到達了現場，但並未對股東的提問進行回應。

10月6日，華人置業披露私有化方案，公司擬以每股4港元的價格私有化，該價格較華人置業當時停牌前的價格每股2.18港元溢價約83.5％。

對於私有化的原因，華人置業稱，公司經營所在的營商環境充滿挑戰及不確定性，2019年新冠肺炎疫情自2020年年初起一直持續，疫情造成的社會及經濟影響異常重大屬前所未有。另外，華人置業投資恒大造成的財務虧損也是主因。外媒曾報導，華人置業若全部出清恒大系相關持股，將大虧106億港元。