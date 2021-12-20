隨著世界各國對ESG議題的重視度提升，以及國際碳邊境稅機制帶來的衝擊，企業對於ESG的落實日趨重要。台灣企業欲向世界、外部利益相關者證明ESG實踐程度，全球安全科學專家UL建議以科學為基礎的測試與驗證，量化企業ESG表現，藉此提升國際競爭力，搶進全球ESG供應鏈。

根據MSCI世界ESG領導指數統計，重視與積極實踐ESG的企業本益比跟報酬率皆領先於一般企業，不僅企業積極響應ESG以提升市場競爭力，投資人也開始從ESG角度衡量企業的表現與市場競爭力，以此做為企業估值與投資的依據。

UL副總裁暨台灣總經理陳宗弘表示，「現今各國與企業追求低碳、甚至淨零，ESG的具體落實與表現對以出口為導向的台灣企業來說，是對接國際供應鏈，提升企業估值的重要關鍵。」

過去企業的永續推動多著力於單面向的社會公益投入，現今已轉向綜合指標性的永續發展活動。透過ESG，企業可以更具策略性的方式推動永續發展，將永續發展與業務成果結合在一起，藉此改善營運與財務的績效表現、優化風險管理、吸引與留任人才，進而提升企業價值。