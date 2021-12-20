柯震東（左）跟王淨和片中狗演員阿魯本尊「Akita」一起亮相。（陳俊吉攝）

電影《月老》正式成為今年國片票房亞軍，上映不到1個月就已突破2億台幣票房佳績，今晚導演九把刀率領演員柯震東、王淨、馬志翔、洪都拉斯、禾浩辰、劉容嘉等演員一起參加謝票記者會，除了這些明星演員之外，連片中哭點擔當的狗演員阿魯本尊「Akita」也首次亮相。

柯震東分享自己跟Akita的互動，有場戲是他在哭，Akita要幫他舔去臉上的眼淚，柯震東還原拍攝現場，說當時拍了幾次，因為自己的哭戲可能情緒、動作太大，中間幾度嚇到Akita，Akita就跑掉了，為了完成畫面，他索性把狗食肉醬抹在臉上，讓Akita舔食達到劇情效果。柯震東還透露，其實自己蠻愛嘗試吃狗的零食，有些天然成分的狗糧款式，他都放膽直接吃。

《月老》現為國片年度票房亞軍，是否想挑戰第1名？九把刀說國片票房是整體的，大家互相支持最重要，他還說目前遇過看最多次的影迷，有高達11刷，但真正看最多次的，應該是柯震東的死忠粉絲，笑說：「拿家人的錢看偶像，希望他們家人是有錢的。」

韋禮安主唱《月老》的片尾曲〈如果可以〉也成為各大平台的排行榜冠軍，王淨也秀好歌喉唱cover版本，問她會否想出專輯當歌手？她說：「唱歌是有興趣、好玩，但是要人家花錢聽我唱歌，有點困難。」