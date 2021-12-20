針對美國民主黨參議員華倫呼籲老實納稅，電動車大廠特斯拉執行長穆斯克19日推文回嗆說，他今年繳稅逾110億美元，「超越史上任何一個美國人」，此金額將寫下新高紀錄。

穆斯克獲選為《時代雜誌》年度風雲人物後，華倫（Elizabeth Warren）上周隨即發推文向這位全球首富喊話，呼籲他應該繳稅，別再「占其他人便宜」。

穆斯克推文回應指出，他今年上繳國稅局的稅金將超過110億美元，這個金額將創新高紀錄，他今年繳的稅「超越史上任何一個美國人」。

《企業內幕》（Business Insider）日前報導，穆斯克今年可能須繳120億美元的稅金。根據他的特斯拉持股，可能會被課近10億美元的淨投資所得稅（Net Investment Income），另外還要繳加州州稅。

穆斯克今年大量行使特斯拉股票選擇權，會因股票履約價（exercise price）與公平市值（fair market value ）的價差被課稅，他為了盡納稅義務出脫很多特斯拉持股。

非營利調查新聞機構ProPublica今年6月公布的調查發現，2014年到2018年，穆斯克個人財富增加139億美元，但同時間他總共只繳稅4.55億美元，2018年他甚至沒付半毛聯邦所得稅。

ProPublica踢爆穆斯克繳的稅，與他豐厚的身家不成正比。對此穆斯克也不甘示弱回擊，聲稱無論是特斯拉還是SpaceX，他在這兩家公司都沒支薪，而他行使股票選擇權的有效稅率達53％。

穆斯克上月在推特上徵求粉絲意見，是否該出脫10％特斯拉持股。過去5年來，特斯拉股價累漲超過2300％。

不過自穆斯克將賣股與否交由推特粉絲決定後，特斯拉股價挫跌將近25％，這家電動車龍頭的市值跌破1兆美元縮減到9370億美元。特斯拉上周五收漲0.61％，報932.57美元。