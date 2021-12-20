人氣直播主連千毅每次開直播，身邊都會有一位長相甜美、上圍超胸的小幫手，而這位美女就是號稱全台最辣日文老師的長瀨昆妮，不過長瀨昆妮日前因身體不適告假，經過3周休養後，長瀨昆妮昨則終於回歸連千毅直播，但卻有眼尖網友發現，長瀨昆妮有點不一樣，胸前越來越「雄偉」，對此，長瀨昆妮大方坦言自己酥胸升級。

長瀨昆妮日前因工作忙碌，導致健康亮紅燈，讓她不得不向連千毅請假休養身體，而長瀨昆妮休息3周後，她則在昨驚喜現身連千毅直播，長瀨昆妮以深V蕾斯上衣火辣入鏡，頂著成熟大波浪捲髮的她，還被眼尖發現，胸前更是越來越「雄偉」。

對此，長瀨昆妮昨則在網上宣布「復出」，她開心喊：「大家久等了 我回來囉」，同時，長瀨昆妮也大方坦言酥胸升級，她在IG坦言：「休養3週，32E變到32F 還胖了5公斤！」吸引網友直呼：「身材太好了」、「胖對地方嗎」、「妳太瘦了，這樣ok的」。

其實，長瀨昆妮曾在日本京都念大學、主修日文，畢業後在日本當地上班，後來因為新冠肺炎疫情爆發，長瀨昆妮因此結束10多年的日本生活、回到台灣發展，而長瀨昆妮回台後，一邊發揮專長擔任日文老師，同時，她也積極經營社群和直播，後來在因緣際會下，和連千毅合作直播，長瀨昆妮因此打開知名度，也讓她在網上小有名氣。