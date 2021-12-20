本季並未留在大陸CBA，而是改去澳洲籃球聯賽(NBL)東南墨爾本鳳凰隊打球的「大魔王」周琦，如今有望重返NBA了嗎？根據大陸知名媒體人蘇群20日爆料，由於周琦在澳洲表現亮相，吸引至少兩支NBA球隊關注他的打球狀態，其中一隊就是湖人。

由於湖人目前5人觸發聯盟健康與安全協議停賽，其中包含「魔獸」霍華，加上狄安卓喬丹近況欠佳、安東尼戴維斯膝傷缺席4周，湖人內線出現空前危機，考慮招募目前在澳洲籃球聯賽場均13.8分、7.8籃板及4.3火鍋的周琦並非不可能。

而且根據蘇群透露，如果真的有NBA球隊招募周琦，鳳凰隊恐怕還是必須因為合約規定放行，所以周琦相隔3年重返NBA並非只是空談，而是真的有可能發生的事情。

問題是周琦本人的意願，畢竟他在2016年第46順位被火箭選上，效力火箭兩個球季期間只打了19場例行賽，平均上場只有6.6分鐘，拿1.3分、1.2籃板，幾乎完全不被重用，如今就算湖人真的考慮找他，他也不一定會有意願重返NBA打球。