本月18日在湖北武漢舉辦的一場搏擊比賽上，雙方約定以拳擊規則進行，但中國選手玄武對陣日本前WBO（世界拳擊組織）蠅量級世界拳王木村翔時，卻使出了搏擊使用的「抱摔」動作，木村翔的助理衝上擂台表達不滿並宣佈退賽，大陸選手玄武被判勝。事後玄武將其抱摔木村翔的視頻發上網路，並鼓動仇日情緒，試圖以「愛國」激發網民支持，不料卻在網招來大量批評，遭指為「中國搏擊界的恥辱」、「臉丟到國際上去了」。

《觀察者網》引述專業格鬥媒體《格鬥迷》日報導，賽事裁判張旭解釋稱，臨開賽他才被口頭告知對決方式為「中國功夫VS日本拳擊」，允許摔法，但沒有給他任何紙面細節，亦無對摔法的明確要求和限制。

日方因不滿拳擊賽使用搏擊抱摔技法，宣布退賽，裁判宣判中方選手玄武獲勝。（圖／視頻截圖）

按本想簽約木村翔的中國職業拳手團隊@M23戰隊指出，這是一場在「拳擊規則」下的表演賽。賽前的「放狠話」環節，玄武也曾在視頻中向木村翔喊話，「這次我要用你的拳擊規則打敗你」。但現場裁判對木村翔方面似乎未溝通清楚，其助理也聲稱賽後才知要改變規則，才會衝上擂台拉住木村翔選擇退賽。玄武抱摔的行為也被不少網友和圈內人士認為是犯規，但他仍因此被判勝，披著國旗繞場一圈展示。

賽後大陸選手玄武還將KO視頻發到網上，並留言稱「中國打日本還需要規則嗎？他不死我睡不著覺啊！」同時辱罵批評他的網友是「漢奸」。但令網友們為中國選手玄武感到汗顏的是，日本選手木村翔翌日在微博和推特同步向粉絲報平安，並稱「世界上任何一個國家，都有壞人、好人、真誠的人和狡猾的人，希望大家不要因為這件事討厭中國人。」

報導說，這場被冠名為「漢武傳奇之翔武爭霸」的世界搏擊爭霸賽，由 WBO前世界冠軍、日本蠅量級世界拳王木村翔與中國格鬥選手玄武對戰。宣傳海報顯示，該活動由WBU世界拳擊聯盟、WKF世界自由搏擊聯合會以及中國國際綜合格鬥聯合會聯合主辦。不過，比賽在中日兩國搏擊圈及網友間引發爭議後，海報上列名的3個組織約否認為該賽事的主辦方，保留追究組織者法律責任的權利。

今年33歲的木村翔在2017年曾擊敗中國奧運冠軍鄒市明加冕WBO蠅量級世界拳王而名聲大噪，但2018年他輸給田中恒成後逐漸沒落，僅接一些職業比賽或表演賽謀生。中國選手玄武原為散打拳手，隨後改為自由搏擊，在一些民間賽事中小有成績，但近年來他多以炒作出名，曾叫陣武僧一龍，拜師王占海後又反目成仇等。

日本3大拳王則集體發聲表示不滿，認為玄武犯規傷人，中國大陸搏擊圈的知名職業選手、解說員也斥責是一場「中國搏擊史上最無恥、最荒謬、最沒有體育道德的比賽」，主辦方更是「中國搏擊的恥辱」，並譴責玄武用「愛國」包裝自己，為出名炒作民族情緒，最終讓中國搏擊人苦心經營多年的體育信譽遭受巨大損失。多位搏擊界評論員亦批評稱，「玄武打的不是國際比賽，但開的卻是國際玩笑。」「拳台倒下的是一個來自日本的木村翔；實際上，拳台外倒下的是數以十萬計中國賽事人所建立起來的信用」，「希望玄武及他的相關團隊能引以為戒」。