總統蔡英文19日在官邸邀集府院黨及部分執政縣市首長，就公投後國內外政經局勢進行廣泛討論，包括「大新竹合併」及《地制法》修法議題。對此，東華大學教授施正鋒老婆、也是台大農經系教授的吳珮瑛20日嘲諷，在台灣，政客可以當一輩子，是有「方法」的。

四大公投剛結束，蔡英文昨天隨即在官邸邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、柯建銘、高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦、黨祕書長林錫耀、智庫副董事長洪耀福，以及新系代表利錦祥、英系陳明文、正國會林佳龍等派系龍頭，會商縣市合併升格，一旦《地制法》修法通過，包括新竹縣市、雲嘉嘉及彰化縣都成為直轄市，台灣從現在的六都變成九都。

施正鋒老婆20日則透過施正鋒臉書貼文狠酸，「在台灣，政客可以當一輩子的方法，比如，台北市當八年；合併新北成雙北院轄市，再當八年；再合併基隆成北北基、再當八年；併桃園成雙北基桃大台北、再八年；再延伸至新竹成超大台北院轄市、再八年；反向操作再一輪就八十年。切割、合併隨意做！」

值得注意的是，台北市長柯文哲20日對此砲轟，民進黨永遠在想選舉，國土規畫是很嚴肅的事，必須從長計議，他表示，行政區畫一下子變動，要做前要先有整合動作，比如水利、交通、都市計畫、社會住宅，跨縣市先整合，結果前置作業不做，直接搞縣市合併，呼籲民進黨別為了選舉而選舉，這個國家真的被民進黨搞選舉搞垮掉。

新北市長侯友宜20日也痛批，中央不能搞錯方向，人民最關心的是薪水、物價、經濟和防疫，國土的畫分必須要有長遠思考，在公投選舉完，縣市合併議題，讓人覺得「黨擺在國家」之前，他覺得很不好。