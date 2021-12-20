李靚蕾近日發出5千字毀滅式長文，指控王力宏婚內出軌、約砲召妓、男女關係混亂、轉移財產等行徑，讓他形象完全崩壞，風波延燒3天，終於換來王力宏低頭道歉，兩岸網友也難得意見一致，將炮口對準王力宏。其中就有大陸網友分析，直言李靚蕾之所以選在微博上爆料，背後原因耐人尋味。

大陸網友「時代尖兵」今（20日）在微博上PO文表示，李靚蕾為何選擇在微博上撕王力宏，最主要原因是，「只有大陸對劣跡藝人的懲罰程度最嚴格」，且微博上吃瓜群眾的量又大，深夜在微博發文，擴散速度當相當驚人，幾分鐘內轉發就成千上萬。

「時代尖兵」接著又說，除了上述原因，從台灣網友挖出的王家背景可知，王力宏祖上從民國時期就是名人，大陸解放後，王家去了台灣也是政商界的上流，「李靚蕾要在台灣人用的主流社交媒體發聲，估計早被資本控制得反轉了」。

「時代尖兵」也附上政大教授彭明輝的貼文截圖，內容提到王力宏的外舅公是中研院院士許倬雲、奶奶是海軍少將許鳳藻的女兒許留芬、表叔則是知名音樂人李建復。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言附和，「因為王賺得最多的也是大陸的錢」、「光看廠商態度就知道了，大陸的半夜馬上就切割，完全不敢沾劣跡藝人」、「看吳亦凡就知道，留在大陸說不定都被抓去關了」、「我也覺得，利用網友輿論發酵，完全就是利益問題」。不過也有網友指出，李靚蕾並非只有在微博貼文指控王力宏，在Instagram上也同樣有爆料。