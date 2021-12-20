俄羅斯電視頻道Russia-1報導，俄製「鎧甲-S」(Pantsir-S)防空系統在敘利亞和利比亞的戰場上表現出現，2年間共擊落了40多架無人機，絕大多數是土耳其製造的TB2「拜拉克塔爾」(Bayraktar)和「安卡」(Anka)無人機。

防衛世界(Defense World)報導，電視頻道援引的是俄羅斯官員的話，這段新聞節目還展示了1架Bayraktar 無人機的殘骸，是在敘利亞上空被擊落的。

鎧甲系統的開發負責人亞歷山大•諾維科夫(Alexander Novikov)說：「在伊德利卜地區(Idlib ,位在敘利亞)，我們可以有效跟踪這些無人機，從它們飛越空域到著陸都在探測範圍內。」

俄國軍方還展示了稜堡系統(Bastion system)，該系統可以與所有俄羅斯雷達收集的信息連絈。電視頻道的記者說：「目前，稜堡可以顯示偵察機、無人機沿著俄羅斯邊境和頓巴斯的接觸線飛行。」

2011年起，俄羅斯向敘利亞提供36套鎧甲-S1防空系統，它有12枚57E6防空飛彈，以及2具30公釐口徑快砲；57E6理論射程程達到30公里、最大射高15公里以下。

土耳其則表示，他們的無人機在2020年與亞美尼亞-亞塞拜然的武裝衝突期間，是亞塞拜然最後佔優勢的主力武器， Bayratkar無人機在將戰爭其間，曾經摧毀過包括 鎧甲S防空系統、T-72主力戰車和 BMP 步兵裝甲車。