1月世界經濟論壇會議 取消實體會議 21:172021/12/20 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界經濟論壇（WEF）主辦單位20日宣布，由於新冠變種病毒Omicron病例激增，原定明年1月17～21日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇已取消實體會議，連續第二年改為線上舉辦。實體會議則將延後到明年夏初舉行。 高雄捷運黃線綜合規劃報告 國發會委員會議審議通過 韓國2021人均所得估達3.5萬美元 創新高 #世界經濟論壇 #實體會議 #取消 #WEF #主辦單位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華人置業私有化方案遭否決 復牌後跌逾兩成 20:342021/12/20 財經 基隆特教生畫作獲評審團大賞 母聽這句話與兒開心相擁 15:382021/12/20 生活 世界神明聯誼會 分流登場為疫情祈願 04:102021/12/20 地方新聞 韓國臨時取消唐鳳演講 外交部召見韓方代表表達強烈不滿 19:272021/12/20 政治 工商社論》變種病毒頻繁出現給世人的啟示 04:102021/12/20 財經要聞 台積電赴日設廠 獲投審會同意通過 19:212021/12/20 財經 公投後首日 總統召集高層會議 縣市合併啟動 6都變9都 04:102021/12/20 焦點要聞 中植系掌門猝死 2.7兆人民幣資產引關注 04:102021/12/20 全球財經 國光不是「藍色」疫苗 新冠疫苗印尼二期臨床明年1月開打 17:282021/12/20 財經 追加第三劑排除AZ 24日起開放18歲以上、間隔滿5個月者施打 14:312021/12/20 生活 世界數學團體錦標賽 桃子腳國中小4生勇奪金牌 15:422021/12/20 寶島 財經熱門新聞 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 血崩7千億..美股暴殺快來？ 分析師揭投資人奔逃慘況 - 財經 巴菲特給子女的10個投資忠告 最重要是這一點 - 財經 離職前會把特休花完？過來人曝老闆想什麼：別做這件事就好 - 財經 Omicron威脅升溫！ 重挫歐美股油市 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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