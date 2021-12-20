世界經濟論壇（WEF）主辦單位20日宣布，由於新冠變種病毒Omicron病例激增，原定明年1月17～21日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇已取消實體會議，連續第二年改為線上舉辦。實體會議則將延後到明年夏初舉行。