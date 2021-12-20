樂天桃猿游朝惟以自主培訓身分挑戰職棒，前2年受到傷痛打擊讓他一度動念想放棄職棒，但在家人鼓勵下，今年終於展現身手，本季出賽數是3年拿最多，奪下最佳進步獎，聽到講台上唱名到自己，他嚇了一大跳，他也希望以自身經歷給後輩啟發，「不管是怎麼進來的，只要努力就有可能成功。」

28歲的游朝惟出身於高苑工商、台灣體大，過去在青棒時期就是陣中主力，來到成棒階段後也是球隊要角，但後來受到傷勢影響，2016年挑戰職棒落選，之後接到Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）的電話，以自組培訓身分入隊，之後轉為正式合約。

但加入職棒前2年，游朝惟持續受到傷勢困擾，2017年首度參加春訓時就不腎弄傷左膝，造成後十字韌帶斷裂，當時他選擇醫病動刀處理左肩舊傷，這2季總共僅在一軍出賽15場，去年他一軍出賽9場投12.1局，自責分率就高達12.41。

今年游朝惟春訓表現獲得肯定，開季就從一軍出發，而且成為牛棚要角，最終繳出後援出賽51場，共投39.2局，拿下2勝2敗、7中繼成功、自責分率2.95的成績，奪下最佳進步獎。

「我本來覺得不會是我，以為是吳承諭。」今年能夠繳出這樣的成績，游朝惟認為主要是因為過去2年的失敗所累積起的經驗，「加上教練給的觀念，配合自己在對決時不要害怕，勇敢對決。」

能夠獲獎，游朝惟除了感謝防護員在他動刀時一路幫助外，也感謝二軍投手教練林敬民，讓他能更順暢去投球，而他更感謝家人的支持，尤其是他的媽媽，「原本我想說如果再不好就不打了，媽媽也說好，不管我做什麼決定她都很支持我。」

但後來球速漸漸回來，游朝惟也給自己再一次挑戰的機會，「就想再繼續努力，把身手找回來。」從自主培訓身分到現在成為牛棚要角，游朝惟也希望用自身經驗鼓勵後輩，只要肯努力，一定就有可能會成功。