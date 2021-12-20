日本服飾電商大亨、ZOZO創辦人前澤友作20日下午由國際太空站（ISS）返回地球。他所搭乘的聯盟號太空船，降落在哈薩克。

46歲前澤返回地球前在推特上發文表示：「12天的太空之行轉眼即逝。」據悉，前澤等人離開太空船後聯繫公司相關人士表示「感覺很好」。

在國際太空站停留期間，前澤在YouTube發佈影片，訂閱人數超過100萬人。他是全世界第十位在ISS停留的遊客。

前澤在YouTube上介紹「如廁情況」和「遠眺地球的喝茶時光」等在太空的生活。他還在ISS接受日本的電視採訪。。