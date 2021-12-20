德國央行新任總裁人選出爐，由被歸為鷹派的央行資深官員內格爾（Joachim Nagel）出任，接替提早去職的魏德曼（Jens Weidmann），明年1月1日正式上任。批評寬鬆政策而與前歐洲央行總裁德拉吉唱反調的魏德曼，10月突然宣布請辭，但他的任期2027年才到期，整整提前五年走人。