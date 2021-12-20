德國央行新任總裁出爐！資深官員內格爾出任 21:222021/12/20 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國央行新任總裁人選出爐，由被歸為鷹派的央行資深官員內格爾（Joachim Nagel）出任，接替提早去職的魏德曼（Jens Weidmann），明年1月1日正式上任。批評寬鬆政策而與前歐洲央行總裁德拉吉唱反調的魏德曼，10月突然宣布請辭，但他的任期2027年才到期，整整提前五年走人。 疫情惡化 拜登將親上火線說明 耶誕節天氣出爐！明起全台有雨周末急凍 最冷時間點曝光 #國央行 #總裁 #出爐 #資深官員 #格爾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 查了11天！中研院P3實驗室檢討報告出爐 認3缺失 14:182021/12/20 生活 地方政府躍最大盤商 為中央政府打房最大對手 12:092021/12/20 財經 突破供應鏈瓶頸 美擬擴大招募卡車司機 20:092021/12/19 財經 社會9點檔》全民瘋建仔年代！連遊民也痴狂 偷勝投報紙遭活活打死 20:302021/12/19 社會 反萊豬公投未過 美：與台就食品議題持續接觸 05:412021/12/19 政治 金融史上的今天：亞洲開發銀行成立 14:392021/12/19 財經 不滿政府政策 英國脫歐事務官員請辭 15:362021/12/19 國際 環團批民進黨 製造對立沒加分 04:102021/12/19 地方新聞 蘇澳港官員用「中元普渡」名義索賄 判決撤職懲戒確定 10:182021/12/20 社會 萊豬過關 拜登仍會對台灣下「臨時禁制令」 04:102021/12/19 時論廣場 獨家》理監事會前央行突擊檢查 盯上銀行空地貸款 18:032021/12/20 財經 財經熱門新聞 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 血崩7千億..美股暴殺快來？ 分析師揭投資人奔逃慘況 - 財經 巴菲特給子女的10個投資忠告 最重要是這一點 - 財經 離職前會把特休花完？過來人曝老闆想什麼：別做這件事就好 - 財經 Omicron威脅升溫！ 重挫歐美股油市 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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