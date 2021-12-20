realme品牌推出以來首款旗艦機GT2 Pro，realme表示GT 2 Pro將搭載三項全球首發技術，包括生物基環保材料手機背蓋、150度超廣角鏡頭和全速天線矩陣系統通訊技術。

GT2 Pro身為品牌推出以來第一個可以稱得上是旗艦機種的產品，為了與摩托羅拉搶高通驍龍8 Gen 1平台全球首發，而提早在12月初證實有這款產品，其他的資訊直到20日才揭露。

realme表示，GT2 Pro與日本設計師深澤直人合作，除了採用紙為設計概念外，也採用Sabic的生物基（指原料來自於可再生的天然資源或天然廢棄物，通過生物、化學以及物理等方法所製成的生質材料）作為手機背蓋，並改良產品包裝，將包裝塑料使用比例從上一代21.7％、下降到0.3％，外盒與說明書的印刷油墨則改用低毒性、高重複使用性、可生物分解的大豆油墨，與傳統油墨水相比，大豆油墨減少石油資源的消耗、間接降低碳排放。

Realme也指出，GT 2 Pro為首款搭載150度超廣角鏡頭的智慧型手機，與大多數手機中採用的84度主鏡頭相比，GT 2 Pro的超廣角鏡頭可視範圍大幅提升278％，與128度廣角鏡頭相比視野亦提升20％，realme也為GT 2 Pro開發魚眼模式，提升拍攝多樣性與趣味性。

而在天線系統方面，realme表示，GT2 Pro採用的全速天線矩陣系統由三項技術所組成，包括全球首發超寬頻自由切換天線技術、WiFi網路增強系統和360度全方位感應NFC技術，其中超寬頻自由切換天線技術採用12根環繞式高整合度天線環繞手機，每一根天線均支援所有主流頻段、擁有一致的訊號強度，透過realme所開發的自由切換天線技術，GT 2 Pro將能判斷所有天線的訊號強度，自動選擇訊號最佳的天線來收發訊號，避免收訊不良、斷訊，而對稱式WiFi天線設計則透過兩組訊號強弱互補的方式穩定訊號強度，relame更宣稱，對稱式WiFi天線設計比非對對稱式天線的訊號均衡性提升20％。

而NFC技術方面，realme表示為NFC訊號收發功能整合進頂部的兩根行動網路天線中，組成NFC三天線陣列，比傳統NFC天線的感應表面積增加500％ 、感應距離增加20％，增加使用NFC刷卡或手機傳輸的方便性。