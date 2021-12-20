2021年尚未結束，但全球企業併購總金額首度突破5兆美元創歷年新高，反映市場充斥龐大資金和企業估值高升讓併購活動狂熱起來。

據Dealogic資料，年初迄12月16日止，全球併購金額較去年同期暴增63％至5.63兆美元，超越2007年金融危機前創下的前一個高點4.42兆美元。專家認為企業掌握龐大資金為併購提供充足銀彈。

摩根大通北美併購部共同主管魯普（Chris Roop）說：「企業資產負債表極健全，光美國企業界就坐擁2兆美元現金，並取得有史以來最低借貸成本的資金。」

去年新冠疫情衝擊全球併購金額創三年新低後，今年來科技和醫療看護等兩大產業帶領併購市場大幅成長。

企業透過發行新股或公司債來籌措併購資金外，大企業股價高漲而以自家公司股票代替現金來收購。企業強勁獲利和看好整體經濟前景，給執行長足夠信心追求更大規模併購。

摩根士丹利美洲併購部共同主管邁爾斯（Tom Miles）說：「股市走強是推動併購活動的關鍵力量。因為股價走高反映經濟展望正面而增加執行長信心。」

Dealogic指今年美國併購總金額倍增至2.61兆美元，歐洲大增47％至1.26兆美元，亞太區成長37％至1.27兆美元

高盛投資銀行業務全球副主席馬利雅（Raghav Maliah）說，中國企業跨境併購規模不大，但其他亞洲國家企業則積極海外併購。他預期這趨勢會持續，併購對象集中在歐美。

花旗歐陸企業與投資銀行業務部董事長達維契（Luigi de Vecchi）說，企業面對外界要求更環保與氣候友善等壓力，不斷併購符合這些條件的公司來強化自己，科技與數位轉型也是併購重點。

瑞銀認為私募基金和「特殊目的收購公司」（SPAC）在2022年繼續為併購市場提供動能。