北市警局和平東路派出所受理柯文哲兒子遭詐15萬元，近日已逮捕2名車手。（圖／翻攝畫面）

台北市長柯文哲的兒子，日前在網路買書，疑似個資外洩遭詐騙集團鎖定，柯文哲的兒子聽從電話指示到提款機操作，直到發現帳戶減少15萬元，又聯繫不上對方，始知遭詐，警方受理報案，現已抓到2名提款的車手。

柯文哲上星期在市政會議上，提到詐騙猖獗問題，就連他兒子也損失15萬元。

轄區大安分局和平東路派出所接獲報案，根據帳戶的資料，發現車手提領贓款，立即逮捕2名車手，後續將針對車手通訊展開溯源，追查詐團。

案發在本月13日下午，柯文哲的兒子在網路上買書，詐團聲稱交易沒有完成，要將款項退還到柯文哲兒子的帳戶，請他依照電話指示操作ATM，實則是詐團利用話術，透過電話指示，將被害人存款匯出到人頭帳戶，直到柯文哲的兒子發現帳戶減少15萬，才知道被騙，立即向警方報案。

警方表示，近來詐團手法翻新，已從年紀較長的民眾「猜猜我是誰」，轉而朝年輕人下手，利用網購、投資、遊戲點數進行詐騙，民眾必須小心謹慎。