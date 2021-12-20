「轉運手」官大元今年用自己的實力逆轉自己的棒球人生，今年開季連續局數無失分打破聯盟紀錄，他也獲得東山再起獎，上台領獎時他先是鼓勵吳俊偉挑戰中繼王三連霸，之後再霸氣地向他喊話，「明年我也將成為這個獎項的競爭對手之一，因為我『東山再起』。」

非棒球科班出身的官大元棒球路上走來艱辛，但他憑藉著自己的努力成功挑戰職棒，2011年拿到新人王、2015年摘下中繼王，但近年身手下滑，就在外界都不看好他能夠繼續投球時，他用實力證明自己，成功翻轉自己的生涯。

官大元今年在一軍出賽49場、66局，自責分率3.14，其中在開季前31.2局，自責分率是完美的「0」，締造聯盟紀錄。

今天才踏上紅毯，官大元就忍不住紅了眼眶，「講到家人就會比較......有感，因為長期間在外面征戰沒辦法兩全，加上自己心理、技術上在球隊的壓力，我一直在盡量忍住。」今天他的啟蒙教練鍾宇政也到場擔任頒獎嘉賓，從教練手中接下獎座，官大元說：「我又完成我的願望清單中的1項，讓教練上台為我頒獎。」

官大元除了感謝隊友，也感謝中職可敬的對手，陪伴他度過中職11個球季，他也感謝家人一路的陪伴，「身為父親對家庭一直都有牽掛與羈絆，好不容易今年有比較完整的球季，謝謝家人一直陪伴、支持我。」

最後他也特別恭喜完成中繼王二連霸的隊友吳俊偉，同時也向他喊話要成為競爭對手，官大元解釋：「我們年輕選手一直很努力，今年120場完成了，牛棚調動不多，一直都是這些人，只有關在牛棚的我們知道這些辛苦。」

而官大元的的自傳《逆轉的王牌》也將在明年1月12日上市，這次自傳共有18個篇章，呼應他的背號，從他小時候一路以來打球艱辛、較顯為人知的家庭故事，都會在新書中呈現，「相信是可以激勵大家的勵志故事，如何逆轉人生，相信看完後會很有共鳴。」