王力宏遭李靚蕾爆出約炮、召妓等接連震撼彈後，優質形象一夕崩壞，外界也一片哀號，以後不知道該聽誰的歌了，兩性作家柳喪彪指出音樂才子接連出包，並點名「他」是最後希望，直呼「拜託不要連你也塌」。

柳喪彪今(20日)在粉專《喪彪‧柳飄飄》表示，幾個音樂才子都出包了，相比起來葉惠美(周杰倫母親)的教育還是比較成功的，至少周董目前都還扛得住，直呼「周董是我們最後的希望，拜託不要連你也塌，我們都不知道該聽誰的歌了」。

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柳喪彪呼籲，希望周董繼續「聽媽媽的話」，由於周董被公認是「珍奶狂魔」，柳喪彪因此打趣說道「奶茶多喝沒關係，胖點就胖點了；專輯出不出無所謂，反正現在的也沒以前好聽（喂），我們靠你以前那些歌還能過得下去」。

柳喪彪說，雖然人品歸人品、作品歸作品，但聽到歌還是會一直想猜，他到底在對誰唱，王力宏形象崩壞後，真的會很無法投入。網友也紛紛回應「相信杰倫！因為父母離婚讓他對婚姻更重視」、「周董一定要撐住…不枉費將近20年的追星不想破滅不想失望」、「謝謝葉惠美」。

不過也有網友質疑，周董以前也有被拍到疑似劈腿，跟侯佩岑到日本遊，柳喪彪則強調，至少那是婚前，畢竟當時跟侯佩岑也是曾經真心相愛過、不是亂約，婚後至今都還是愛妻愛家，也沒有亂七八糟的風聲傳出來，所以他至今還扛得住。