富邦悍將小將曾峻岳菜鳥年就扛起陣中守護神，還繳出「10中繼、10救援」的聯盟紀錄，擊敗勁敵味全龍郭天信、徐若熙，奪下一生僅有1次機會的新人王，放眼明年，他希望能和統一獅陳韻文爭奪救援王獎項。

今年新人王競爭激烈，開講時聽到自己的名字被念出，曾峻岳坦言當下腦筋一片空白，「還沒公布前很緊張，心跳跳很快。」擊敗2位勁敵奪獎，曾峻岳也向他們致意，「他們實力也很好，各項數據也是很有機會。」

曾峻岳表示，聽聞郭天信拿下金手套、最佳九人雙料獎項後，也不會緊張，「那時應該投票都投完了，我看他拿那兩個獎覺得很正常，他的守備能力、打擊能力真的有機會接林哲瑄學長的位置。」

本季曾峻岳原本是擔任中繼角色，但後來在終結者陳鴻文不穩的情況下「代班」，最終出賽57場，自責分率1.80，拿下12救援、13中繼。在季中轉任後援後也繳出不俗成績，但他坦言，在轉換角色過程中並不順遂，「一直跌跌撞撞，場上也遇到很多問題，那時布魯斯教練把我調離終結者1個禮拜，重回中繼，再回到救援自信心就有很大不同。」

對於明年的目標，曾峻岳喊出「救援王」，「看能不能跟陳韻文學長拚，我還是喜歡後援這個角色，但也是要看新的教練團明年的規劃。」