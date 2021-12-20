台灣IC設計大廠聯發科上周正式在大陸發表今年最新一代5G旗艦機晶片天璣9000、採用台積電4奈米製程，其中OPPO Find X 系列、Redmi K50 等產品，預計2022年第一季將首發亮相。雖然目前聯發科還沒有終端產品搭載，大陸知名科技自媒體「極客灣」受到聯發科邀請評測，並在功耗上有出色表現，以及在處理器部份表現，的確成為安卓陣營的霸主。

在極客灣釋出的影片顯示，聯發科提供的工程機搭載天璣9000，散熱與銅條都還沒加上去，目前只能評測效能成績。由於天璣9000與高通這次的5G旗艦機晶片Snapdragon 8 Gen 1架構相近，加上前者採用台積電4奈米製程、後者採用三星4奈米製程，也成為2大晶圓代工廠先進製程技術的競賽。

在CPU部分，單核天機9000勝過Snapdragon 8 Gen 1，天機9000無論是多核9.8W、單核3.5W功耗，都低於Snapdragon 8 Gen 1，但仍落後仍比蘋果的 A15、A14表現。

至於在這次高通專注的GPU方面，天機9000在 GFXBench 繳出 100 分的表現，Snapdragon 8 Gen 1則是 115 分，蘋果A14 達到 108 分。但在功耗方面，天璣 9000平均8.2W，再度勝過Snapdragon 8 Gen 1的 11.2W，顯示天璣 9000在功耗調校更有優勢，也推測台積電的先進製程起到貢獻的效果。

至於以高畫質開啟《原神》遊玩，天璣 9000平均功耗6.8W，同樣領先高通，幀率達到60FPS，若時間拉長到15 ~ 30 分鐘，天璣 9000達到與高通前一代5G旗艦機晶片Snapdragon 888，來到5.7W/48 FPS，雖略遜於Snapdragon 8 Gen 1，但在功耗表現上都勝出，甚至改用中畫質比較，天璣 9000甚至能貼近Snapdragon 8 Gen 1。

極客灣結論，2款處理器的功耗都還是有不低的表現，但天璣 9000實至名歸，成為如今的安卓陣營霸主，雖然高通在GPU仍勝出，但最終表現仍由各家手機廠商實際調校情況來判斷，對於在意高效能的用戶來說，若天璣9000定價可以更低，將有更強大的吸引力。