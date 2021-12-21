一名精通英語和西文的系統工程師，因口音不標準而失去客服中心的工作。他在史丹佛大學的3名友人因此成立新創公司並研發應用程式，希望徹底解決口音引發的溝通問題。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，新創公司Sanas正在測試自行研發的人工智慧驅動程式，這個應用程式（APP）可即時改變人們說話的口音，以解決溝通不暢的問題。舉例來說，菲律賓客服中心的工作人員可正常地對著麥克風說話，但在電話另一端的美國客戶聽來，客服人員就像是來自堪薩斯州一樣。

Sanas的創辦人說，客服中心只是個起頭；據該公司官網，他們的宣傳口號是「表達之道，重新想像」（Speech, Reimagined）。

最終，創辦人希望他們的APP可被應用於各行各業以及個人溝通。他們指出，這個APP可以協助醫生更了解患者的狀況、幫助孫兒聽懂祖父母在說什麼，同時也可用於提升電影配音精準度，並協助智慧型家電和語音助理理解不同口音。

Sanas執行長賽瑞布瑞亞柯夫（Maxim Serebryakov）來自俄羅斯，他與另兩名共同創辦人培瑞斯（Andrés Pérez Soderi）和蕭恩．張（Shawn Zhang）在史丹佛大學（Stanford University）相遇。

擔任財務長的培瑞斯是委內瑞拉人，他與賽瑞布瑞亞柯夫已從史丹佛畢業；科技長蕭恩．張則來自中國，他為專注成立Sanas這間公司而輟學。

賽瑞布瑞亞柯夫指出，來自不同國家的他們都曾因為說話口音而遭受差別待遇，「情況有時讓人相當難過。」

目前，英語仍是全球最多人使用的語言，約有15億人說英語，但他們大多不是母語人士。單是在美國，就有數以百萬計人以英語為第2語言。

這讓英語發音APP的市場不斷成長，但Sanas另闢蹊徑，認為與其耗費大量金錢或時間來學習改變口音，不如讓科技替使用者代勞，有效傳達他們想說的話。

賽瑞布瑞亞柯夫強調，Sanas並未試圖消除任何口音，也無意暗示某種說話方式比另一種更好，「我們希望讓人們不必為了職位或工作而改變說話方式。我們也了解，自我認同和口音至關重要，它們密不可分。」

目前，Sanas的演算法可用以轉換美國、澳洲、英國、菲律賓、印度和西班牙的英語口音，團隊並計畫增加更多種口音。

儘管在Sanas團隊提供給CNN的範例音檔中，美國口音聽起來仍有些生硬，但試用APP的客服中心已給予正向的初期回饋意見。

Sanas團隊表示，今年稍早他們也已取得投資方提供的550萬美元種子資金，未來將持續研發改進口音轉換技術。