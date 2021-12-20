台南市將軍區苓仔寮保濟宮「冬至送火王」，每年在冬至前一天舉行送火王祭典，傳承迄今已逾130年，今年特別的是，最後恭送火王時不僅家家戶戶關燈熄火，連沿線的路燈也都配合熄燈，由廟方組織志工隊進行交通指引，蔚為奇觀。
台南市政府文化局表示，「冬至送火王」的起源與早期當地盛行的棉被產業及草屋防火安全有關，儀式包含貼水符、火德星君開光、打火部及恭送火王，保濟宮盡心盡力傳承此項民俗，自2015年登錄文化資產後，逐年推動保存維護與傳承推廣。
今晚8點進行打火部科儀，道士拿著水王爺的黑令旗和火王爺的紅令旗，依序在東、南、西、北、中5個方位穿梭，並在各方位揮動草蓆、掃帚和放鞭炮，象徵「打火」、「驅趕火鬼」。
最後在恭送火王時，沿途家家戶戶關燈，避免火獸、火鬼尋光源返回。此外，祭品中「黑龜」，寓含五行中黑色主水、水能剋火的象徵，信眾將紙紮火王爺神祇請出庄外火化後，再回到廟裡將「黑龜」帶回家吃平安。
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