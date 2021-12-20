看準年關將近，消費者有購物的需求卻又擔心負擔太大，中友百貨推出全新金融服務-BeautyPay，先買後付的全新消費模式，擁有四大優點─更便利、更輕鬆、更優惠、更時尚，只需完成線上註冊，無需提供財力證明也無需等待審核，立即提供信用額度可於店內輕鬆消費。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，近來氣溫驟降，消費者購物需求增加，從12月起業績呈現兩位數成長，買氣回溫，特別針對中友APP會員推出全新消費模式─先買後付BeautyPay，搶先體驗創新金融服務，使用中友BeautyPay可享受無壓力付款方式。12/26前首次使用中友BeautyPay消費達到指定門檻，可再獲得中友電子購物券，當日累積滿3000元贈100元、滿6000元贈200元，回饋金額相當划算，之後也會不定期推出各項優惠。

本周末就是耶誕佳節，中友百貨提供免費聖誕禮物包裝服務，全台獨家超軟萌小熊學校聖誕節限定包裝可愛又應景，12/25前持中友APP於百貨店內當日不限金額消費，即可享免費包裝服務一次。

中友百貨表示，申辦中友BeautyPay步驟相當簡單，只要進入中友APP首頁─「中友BeautyPay」頁面，依照指令填寫資料並上傳身分證照片，經過審核即可擁有BeautyPay消費額度（新台幣3～8萬元），可享受遞延30天後才需付款；還可依個人需求另外申請繳費展延或分期付款，想要買個小精品犒賞自己，或是為家裡更新家具、家電卻沒有預算，此時就可利用中友BeautyPay先買後付的新型金融服務，享受無痛付款的新形態消費模式（謹慎理財 信用無價）。